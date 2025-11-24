Guarda Municipal faz disparos no Centro de Abastecimento e duas pessoas foram baleadas

Um episódio lamentável e preocupante hoje no Centro de Abastecimento de Feira de Santana: guardas municipais dispararam tiros com armas de fogo, provocando uma enorme confusão e duas pessoas foram baleadas. Os guardas auxiliavam agentes do trânsito em uma fiscalização contra transportes clandestinos, mas a confusão generalizou-se com feirantes e outras pessoas.

A versão da Guarda Municipal, veiculada pela imprensa é de que os tiros foram dados para dispersar a multidão que teria começado a atirar objetos nos fiscais. A Prefeitura, até o momento da postagem desta notícia, não havia se pronunciado oficialmente sobre o fato que é grave.