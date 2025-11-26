Autorizada licitação para duplicar a Avenida Artêmia Pires com investimento de R$ 60 milhões

Ao anunciar a licitação, o prefeito José Ronaldo lembrou que a execução das obras para a duplicação da avenida é um compromisso assumido com a comunidade. Ele ressaltou que, desde a inauguração das instalações da FTC, em setembro de 2015, o Governo Municipal já vislumbrava que aquela região seria um importante vetor de crescimento e necessitaria de investimentos maciços.

Os investimentos anunciados pelo prefeito, apresentados em telão durante encontro no restaurante Menu, contemplam também a execução de obras de drenagem de águas pluviais, redes de esgotamento sanitário, implantação de passeios, moderna iluminação pública e sinalização.

As obras vão resultar na implantação de três pistas no trecho da Avenida Artêmia Pires entre a Unex e a Avenida Fernando Pinto de Queiroz, seguindo daí em diante com quatro pistas. Também serão realizadas obras de infraestrutura para urbanização, com pavimentação asfáltica de ruas e avenidas ligando a Artêmia Pires às avenidas Sérgio Carneiro, Sílvio Matos e Eduardo Fróes da Motta (Anel de Contorno).

A previsão é que a licitação pública para contratação de empresa de engenharia seja realizada dentro de 35 dias úteis. Serão necessários 18 meses para execução das obras. A Prefeitura também estabeleceu com a Embasa e a Bahiagás regras para implantação de suas redes antes da execução da pavimentação das vias.

Durante a autorização para publicação da licitação estiveram presentes o vice-prefeito Pablo Roberto, secretários municipais, superintendentes, técnicos, vereadores, moradores do bairro SIM e empreendedores do setor imobiliário.