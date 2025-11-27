Conheça a escritora feirense que dedica sua obra à ancestralidade infantil

A escritora e ilustradora Narjara Lucena – Nara de Odé – feirense e Ekedji no candomblé, tem se destacado por escrever livros infantis que fortalecem identidade, afeto e ancestralidade. Com 17 obras publicadas, ela dedica sua produção literária às raízes afro e indígenas, apresentando histórias lúdicas e ilustrações próprias que encantam crianças e educadores.

No Festival LiterAfro, Nara lança seu novo livreto, Omolu, O Guardião da Terra, uma obra que introduz às crianças o orixá da cura e do renascimento. De forma acolhedora e poética, ela apresenta Omolu como símbolo de proteção, cuidado e sabedoria, reforçando valores fundamentais ligados à espiritualidade e à relação com a natureza.

Segundo a autora, escrever para crianças é também um compromisso com a formação de consciência: Eu sempre penso nessa questão da educação antirracista, sabe? Eu acho que um dos meus principais objetivos é promover essa educação antirracista, ver crianças de candomblé ou não crescerem com orgulho das nossas origens. É isso.

O lançamento acontece nesta sexta, 28, no Museu Casa do Sertão, na UEFS, das 8h às 18h. O público poderá conhecer o novo livreto, conversar com a autora e acompanhar de perto seu processo criativo.

Quem quiser explorar mais do universo da escritora pode visitar o perfil @narahlucena, no Instagram, onde ela apresenta seus projetos, bastidores e coleções dedicadas às infâncias negras e indígenas.