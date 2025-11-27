Juntos há dois anos, Maria de Fátima Jesus dos Santos e Gilmar Oliveira decidiram oficializar o relacionamento na 24ª edição do Casamento Coletivo. “Eu sempre achei lindo o casamento coletivo. Ele nos ajuda muito, porque não temos condições financeiras de arcar com os custos de um casamento, que são altos. Foi uma das melhores coisas que o prefeito Zé Ronaldo fez. Estou muito feliz”, afirmou a nubente, na manhã desta quinta-feira (27), no Espaço Olimpo onde mais 203 casais participaram com ela e Gilmar da cerimônia marcada por emoção, união e muita comemoração.

Promovido pela Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESO), o evento representou a realização do sonho de centenas de noivos e noivas que, em um único dia, oficializaram sua união diante de familiares, amigos, testemunhas e autoridades municipais. O secretário de Comunicação Social, Joilton Freitas, esteve presente representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Tradicional no município, o Casamento Coletivo tem como objetivo facilitar o acesso ao casamento civil, garantindo que mais pessoas possam viver esse momento especial sem custos.

A cerimônia contou com mensagens de representantes de diferentes religiões, assinatura da documentação necessária, troca de alianças e, logo depois, a celebração oficial de cada união.