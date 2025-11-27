Feira de Santana celebra assinatura de convênio para construção do Hospital Baiano de Oncologia

Nesta quinta-feira (27), Dia Nacional de Combate ao Câncer, Feira de Santana celebrou um marco histórico para a assistência em saúde: a assinatura do convênio para a construção do Hospital Baiano de Oncologia (HBO), da Santa Casa de Misericórdia de Feira. O ato foi oficializado pelo governador Jerônimo Rodrigues, em parceria com a instituição, e contou com a presença do prefeito Zé Ronaldo, que é ex-provedor da Santa Casa. Participaram também os secretários de Saúdo do Estado e do Município.

Ao falar, o governador ressaltou que o novo hospital é “resultado direto da cooperação entre Estado, Município, Santa Casa de Feira de Santana e bancada federal.”. E falou sobre a doença na família dele: “Perdi um sobrinho, perdi meu pai. Então eu sei e essa agenda é para gente cuidar, principalmente, das pessoas mais pobres”.

O convênio viabiliza a primeira etapa do projeto, com 90 leitos, sendo 20 de UTI, seis salas cirúrgicas e um centro de bioimagem integrado à atual estrutura da Santa Casa. O investimento total é de R$ 91 milhões, sendo R$ 34 milhões do Governo do Estado, R$ 26 milhões de emendas parlamentares da bancada federal, R$ 10 milhões de emenda individual do deputado federal Zé Neto e R$ 21 milhões de empresários em parceria com a Prefeitura. O município será responsável pelo custeio mensal da unidade, estimado em R$ 5 milhões.

O prefeito de Feira também destacou que a construção da unidade é “fruto da união de todos”. “Hoje é um dia especial que iremos guardar na memória. Um dia em que um papel assinado ganha alma e se transforma em assistência. Esse ato terá impacto na vida de milhares de pessoas de Feira e de outros municípios da Bahia”

Estrutura – O Hospital Baiano de Oncologia (HBO) é o maior projeto da história da Santa Casa de Feira de Santana. A estrutura moderna e especializada no tratamento de câncer foi concebida para duplicar a capacidade de atendimento cirúrgico da instituição, que já é reconhecida pela humanização e pela excelência em saúde. Na unidade, os pacientes vão contar, ainda, com tecnologias para a realização de cirurgias robóticas.

Quando estiver totalmente concluído, o HBO terá 224 leitos, sendo 204 de internamento clínico e 20 de UTI, um centro cirúrgico moderno para diferentes tipos de procedimentos, sala para cirurgias robóticas, pronto-socorro com 12 leitos, 20 poltronas de observação, sala vermelha, três consultórios médicos e um centro de diagnóstico por imagem de última geração, com ressonância magnética, tomografia, PET-CT, densitometria óssea, raio-X e ultrassom. Em relação à capacidade hoje instalada na Santa Casa, a nova estrutura deverá acrescentar, por ano, até 3 mil cirurgias, 6 mil internações e 50 mil exames. Além de ampliar em até 70% o atendimento aos casos de urgência. A agenda ainda incluiu a entrega de uma ambulância para a o Hospital Pedro de Alcântara, uma das unidades da Santa Casa.