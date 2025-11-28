Escola estadual ‘Gov. Luiz Viana Filho’ inaugura Núcleo de Capoeira em parceria com Malungo

A Escola de Tempo Integral Governador Luiz Viana Filho, em Feira de Santana, em parceria com o Grupo de Capoeira Malungo, inaugurou quarta (26), o Núcleo de Capoeira (NUCAP). A cerimônia foi realizada na biblioteca da unidade escolar e marca um novo capítulo no compromisso da escola com a valorização da identidade, da diversidade e da luta por uma educação antirracista.

O NUCAP foi idealizado com base na Lei 14.341/2021 (Lei Moa do Katendê), que incentiva a prática da capoeira nas escolas públicas da Bahia como forma de disseminação deste importante patrimônio cultural. A iniciativa visa não apenas promover ações pedagógicas e científicas com a comunidade escolar, mas também reafirmar os valores culturais e históricos da capoeira, unindo educação e cultura em prol de uma sociedade mais inclusiva e igualitária.

Parceria e objetivos

O Núcleo de Capoeira surgiu da parceria entre o Colégio Estadual Governador Luiz Viana Filho e o Malungo Centro de Capoeira Angola. O objetivo central é integrar atividades pedagógicas que utilizem a capoeira como ferramenta de valorização cultural, promovendo o autoconhecimento e fortalecendo temas ligados às relações étnico-raciais, à identidade e à resistência social. Segundo a escola, trata-se de um passo importante para consolidar práticas educativas antirracistas no ambiente escolar.

No evento de inauguração teve uma programação repleta de atividades para os alunos.

Foto: AcordaCidade