Geraldo Azevedo abre Natal Encantado no dia 11

O cantor e compositor Geraldo Azevedo será uma das atrações do show de abertura do Natal Encantado deste ano, na noite do dia 11. O pernambucano, destaque onde quer que se apresente, sobe ao palco a partir das 21h, na Praça Padre Ovídio.

Dono de um repertório singular e de voz peculiar, com poesia marcada pelo romantismo, Geraldo Azevedo se apresenta no Natal Encantado pela segunda vez. É autor de vários sucessos que atravessam gerações de admiradores, com sua música de forte sotaque sertanejo.

A festa anual será aberta pela Orquestra Neojibá (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) — a previsão de início da apresentação é às 19h. No dia 12, se apresentarão o cantor Jau e a cantora Thati, que fará uma homenagem à roqueira Rita Lee.

No dia 13, sobem ao palco Mr. Jack, Baby do Brasil e uma terceira atração ainda em negociação. Em 14 de dezembro, o público será animado pela banda Negra Cor e pelo grupo Filhos de Jorge, que encerram a programação da primeira semana.

A segunda fase das apresentações será aberta pela banda Renato e Seus Blue Caps. Também se apresentam o cantor e compositor Jorge Vercillo e a cantora Sandra de Sá. A noite do dia 19 será animada pelo grupo feirense Jovens Divas e pela cantora Joanna, que participa pela segunda vez do Natal Encantado.

No dia 20, Elas por Elas, Rosanah e a banda feirense Flash Back subirão ao palco. O cantor carioca Diogo Nogueira, que retorna à festa feirense, e a cantora Ana Carolina encerram a programação desta edição do Natal Encantado no domingo.

A programação também prevê apresentação de Retreta de Filarmônica, no coreto do pátio da Catedral Metropolitana, no dia 17, a partir das 19h. Será montada ainda uma Casa de Papai Noel no estacionamento da Prefeitura, entre os dias 13 e 21, sempre das 9h às 12h e das 16h às 20h.

A programação do Natal Encantado foi divulgada pela Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A última atração sobe ao palco no dia 21 — os shows serão realizados de quinta-feira a domingo. Ao todo, serão 19 atrações.