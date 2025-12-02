Tem Caruru para o povo de Santa Bárbara nesta quinta-feira no Centro de Abastecimento de Feira

Próxima quinta-feira, 4 de dezembro, será dia de festa no Centro de Abastecimento, com a realização da 49ª edição do Caruru de Santa Bárbara, divindade reverenciada por católicos e por adeptos das religiões de matriz africana, chamada por estes de Iansã.

O Caruru de Santa Bárbara/Iansã é uma das celebrações em que o profano e o sagrado se encontram sem distinções ou preconceitos. No catolicismo, Santa Bárbara é protetora de várias profissões. No candomblé, também conhecida como Oyá, é a orixá dos ventos, raios e tempestades, uma figura guerreira, forte e destemida.

O caruru, considerado um prato sagrado e de grande importância ritualística nas religiões de matriz africana, é parte essencial dessa devoção. Santa Bárbara é a padroeira do Centro de Abastecimento e, por isso, na quinta-feira, todos os caminhos levam os fiéis ao entreposto comercial.

Neste ano, serão servidos três mil pratos de caruru – mil a mais que no ano passado – no restaurante popular do centro de abastecimento. A fartura atrai fiéis das duas tradições religiosas, reforçando o sincretismo que caracteriza a festa e fortalece sua dimensão cultural.

As comemorações começam às 7h, com uma missa no Santuário Senhor dos Passos. Em seguida, os devotos descem a Ladeira da rua Olímpio Vital até o Centro de Abastecimento. O caruru começa a ser servido a partir das 11h.