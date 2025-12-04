OAB Feira realiza o 4º Congresso Regional de Direitos Humanos no dia 10

A Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção Feira de Santana vai realizar, no próximo dia 10, o 4º Congresso Regional de Direitos Humanos. O evento, que é aberto ao público, acontecerá na sede da instituição, a partir das 18 horas. Haverá certificação de 4 horas para os participantes.

Com o tema “Defensores de Direitos Humanos e Segurança Pública”, o congresso vai contar com as palestras da advogada e mestranda em Direitos Humanos, Cristiane Almeida; da Delegada de Polícia Civil do Estado da Bahia e graduada em Direito pela UEFS, Lorena Almeida; do Guarda Civil Municipal e Coordenador de Ações de Prevenção à Violência da GCM Salvador, James Azevedo; e da professora da graduação em Direito da UEFS e do mestrado na mesma área, tanto na UEFS quanto na UESB, UESC e UNEB, Márcia Misi.

Também haverá palestras da também professora do curso de Direito da UEFS e Procuradora do Estado da Bahia, Flávia Pita; da advogada, assessora parlamentar, e especialista em Direitos Humanos e Contemporaneidade, Jaqueline Barros; e do advogado Danilo Silva.

“Este será um evento crucial para debater diversos temas importantes para a nossa sociedade, a exemplo da ética, dos desafios que enfrentamos e do futuro da justiça em nossa sociedade, bem como o da segurança pública em nossa região. Portanto, convocamos todos os(as) interessados(as) para participarem deste momento de extrema valia”, afirma Mariana Rodrigues, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Feira.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas através de um link no site Even3, qual seja:

https://www.even3.com.br/iv-congresso-regional-de-direitos-humanos-661183. Mais informações no Instagram @direitoshumanosoabfsa.