Estrutura do Natal Encantado está em serviços de montagem na praça Padre Ovídio

O palco e outras estruturas para o Natal Encantado, na Praça Padre Ovídio, já estão sendo montados. Os festejos de final de ano acontecerão de 11 a 14 e de 18 a 21, e as apresentações serão realizadas de quinta-feira a domingo.

O moderno equipamento, diz o diretor do Departamento de Eventos da Prefeitura de Feira de Santana, Naron Vasconcelos, foi pensado para atender às exigências de todas as atrações, naturalmente no sentido de responder às expectativas em termos de qualidade.

“O palco, com as dimensões ideais, a iluminação cênica, bem como a qualidade do som, está à altura do Natal Encantado e do que pediram as atrações que lá se apresentarão. A Prefeitura fez o possível para entregar o melhor em termos de estrutura.”

O Natal Encantado se tornou um dos principais eventos de final de ano de toda a Bahia. Atrai pessoas de todas as regiões do estado. “A Prefeitura investe para atender às expectativas dos feirenses e de quem vem à cidade assistir às apresentações.”

Grandes nomes da música nacional se apresentarão durante o Natal Encantado, como Geraldo Azevedo, Ana Carolina, Boca Livre, Sandra de Sá, Joana, Filhos de Jorge, Jau, entre outras atrações.

O Natal Encantado é realizado pela Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

Fotos: Washington Nery