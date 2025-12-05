Trens do VLT que chegaram a Salvador esta semana já estão instalados nos trilhos

Os trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) começaram a chegar a Salvador para início dos testes operacionais. Os primeiros vagões foram instalados nos trilhos do pátio de manutenção, no bairro da Calçada, e deslocados com um trator rebocador até a oficina, onde serão feitas as atualizações de softwares, verificação de Interfaces Homem-Máquina (IHM) e preparação para os primeiros testes no trecho 1.

Após o descarregamento, os sete módulos, apresentados pelo governador Jerônimo Rodrigues na quarta-feira (3), foram acoplados e energizados para início dos primeiros ajustes na oficina, onde também serão verificadas a funcionalidade e as configurações do veículo. Segundo a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), os testes técnicos iniciam em janeiro, em trajeto que vai da Calçada ao Lobato, por cerca de seis meses, e a operação assistida está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2026.

Com investimento de R$ 5,4 bilhões, o sistema terá 40 quilômetros de trilhos e 42 paradas, divididos em três trechos: o primeiro liga o Comércio a Ilha de São João, o trecho 2 vai de Paripe a Águas Claras e o trecho 3 liga Águas Claras a Piatã. A conclusão das obras está programada para 2028.