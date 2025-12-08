Feira sediou a última etapa da Copa do Brasil de jiu-jitsu

Feira de Santana sediou, neste domingo (7), a Copa do Brasil da FIJJD, última etapa oficial do calendário 2025 da Federação Internacional de Jiu-Jítsu Desportivo. Realizado no Ginásio de Esportes Oyama Figueredo. O evento reuniu atletas de várias regiões do país e marcou o encerramento da temporada com lutas de alto nível técnico.

As disputas entre os faixas-pretas adultos foram as mais aguardadas, já que valiam os últimos pontos do ranking geral. No peso leve, o campeão foi Lucas Nunes, que confirmou sua excelente fase ao conquistar também o título do absoluto, mantendo domínio nas duas principais frentes do torneio.

Com o ouro duplo, Lucas encerra o ano na liderança do ranking da FIJJD entre os faixas-pretas adultos e garante vaga direta na final do GP dos Melhores do Ano, competição que reunirá os oito mais bem colocados da temporada. O vencedor do GP será contemplado com viagem para disputar o Campeonato Europeu da FIJJD, na Espanha, com todas as despesas custeadas.

A organização da Copa do Brasil foi amplamente elogiada por atletas e treinadores, reforçando Feira de Santana como um dos principais polos de eventos esportivos do jiu-jítsu nacional.