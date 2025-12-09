Dia 19 tem audiência pública sobre a PPP do Hospital Municipal de Feira

A Prefeitura de Feira de Santana, por meio do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, realizará uma audiência pública para apresentar e debater o projeto de Parceria Público-Privada voltado à construção e operação do Hospital Municipal de Feira de Santana. A audiência vai ser no próximo dia 19, às 14 horas, no Hotel Ibis.

A audiência pública é uma etapa essencial e democrática do processo. É o momento em que a gestão apresenta o projeto à sociedade e garante espaço para ouvir sugestões, críticas e contribuições de cidadãos, entidades e empresas interessadas, fortalecendo a transparência e a qualidade final da proposta.

O projeto prevê a implantação do Hospital Municipal de Feira de Santana, voltado à prestação de serviços médico-hospitalares de média e alta complexidade, com 110 leitos. A iniciativa está estruturada para uma concessão administrativa com prazo de 22 anos e investimentos estimados em cerca de R$ 154 milhões, reforçando a capacidade de resposta do município e ampliando o ecossistema de saúde.

O prefeito José Ronaldo Carvalho destacou que a gestão está avançando com responsabilidade e cumprindo compromissos assumidos com a população.

“Estamos acelerando, com planejamento e seriedade, para entregar à cidade um projeto grandioso e transformador. A audiência pública é parte desse compromisso, porque garante transparência, participação social e fortalece um caminho correto para viabilizar o Hospital Municipal, como defendemos junto ao povo de Feira”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, ressaltou o impacto do equipamento para o futuro da assistência no município. “O Hospital Municipal é um marco para a saúde pública de Feira de Santana. Ele amplia a capacidade de cuidado, organiza a rede e fortalece a oferta de serviços de média e alta complexidade, com foco no que mais importa: atender melhor a população, com estrutura e qualidade”, pontuou.

Já o secretário de Planejamento, Carlos Brito, reforçou a importância do rito de consolidação do projeto. “A audiência pública é uma etapa fundamental para apresentar o modelo, dar publicidade aos elementos do projeto e receber contribuições que ajudam a aprimorar os documentos e a consolidar a proposta com mais segurança e consistência”, explicou.