Documentário exibido na Câmara mostra o desrespeito generalizado às normas de trânsito em Feira

Um documentário intitulado “Indústria dos Infratores”, exibido nesta terça-feira (9) na Câmara Municipal de Feira de Santana, lançou luz sobre o paradoxo do trânsito na cidade: um alto volume de infrações diárias coexiste com uma baixa arrecadação de multas. Apresentado pelo jornalista e ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Feira de Santana, Edson Borges, o material questiona a recorrente queixa popular sobre uma suposta “indústria de multas”, mostrando que a realidade local aponta mais para uma “indústria de infrações”. Com uma frota estimada em 350 mil veículos, o município arrecada anualmente R$ 8 milhões em multas, um valor drasticamente inferior a cidades de porte similar, como Aracaju (R$ 19 milhões) e o estado do Paraná (R$ 48 milhões em 2024), que possuem frotas comparáveis.

O cerne da denúncia de Borges é a rotina de imprudência e desrespeito generalizado às normas. O documentário flagra condutas como o tráfego na contramão na Rua São Domingos, o uso de faixas de pedestres e canteiros como retornos improvisados na Avenida Ayrton Senna e no Anel de Contorno, e motociclistas trafegando pelas calçadas.

Tais atitudes, somadas ao avanço do sinal vermelho e ao bloqueio de semáforos, são tratadas como “naturalidade” por muitos motoristas, revelando uma cultura onde a vontade própria se sobrepõe à regra, o que contribui diretamente para a insegurança viária e para o aumento de acidentes.

Alto custo humano e financeiro – As consequências desse comportamento imprudente refletem-se de forma crítica na saúde pública. O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) tem nos acidentes de trânsito sua principal demanda, superando casos de violência por arma de fogo ou faca. Quase 80% das vítimas atendidas são motociclistas.

O ortopedista José Adson Rubem destacou o elevado custo para o sistema de saúde e o impacto direto na economia, visto que a maioria das vítimas está na faixa etária mais produtiva (20 a 30 anos), resultando em longos afastamentos e, em alguns casos, aposentadoria por invalidez.

O aumento da gravidade da situação é evidenciado pelos dados do SAMU: em 2024, a média mensal de acidentes envolvendo motocicletas era de 162, saltando para 212 por mês no primeiro semestre de 2025. O período também registrou 249 colisões apenas entre motocicletas. Além disso, Feira de Santana lidera na Bahia o número de acidentes com postes, com 30 registros nos primeiros quatro meses de 2025.

O documentário de Edson Borges finaliza reforçando a necessidade de conscientização diante da rotina de infrações que ceifa vidas e onera os cofres públicos.