Governo esvazia poderes da Fundação Egberto Costa e fortalece a Secretaria de Cultura

Está na pauta da Câmara de Feira para ser votada ainda este ano, a transferência de atribuições da Fundação Egberto Costa para a Secretaria de Cultura, entre elas a administração de equipamentos como a Biblioteca Pública Municipal Arnold Silva, o Teatro Margarida Ribeiro e o Museu de Arte Contemporânea entre os mais importantes, além de todas as atividades relacionadas com a cultura e entretenimento. A Secretaria de Cultura absorverá os departamentos(divisões) relativos à arte e cultura de uma maneira geral. A medida corrige uma distorção evidente, já que a Fundação, hoje, tem atribuições referentes à ciência e tecnologia

No embalo das mudanças na área cultural, entrou novamente na pauta a criação da Orquestra Sinfônica de Feira, que também será subordinada à Secel, um projeto de lei que foi dado entrada no ano passado pelo então prefeito Colbert Filho.

ORQUESTRA – A Sinfônica de Feira será composta pelos seguintes instrumentos e seus respectivos músicos:

5 tambores, 4 trompetes, 5 saxofones, 1 bateria, 1 percussão, 3 pistões, 2 trombones, 1 tuba, 1 órgão, 2 violinos, 2 violas, 1 contrabaixo, 3 flautas e 2 clarinetes