Neojiba e Geraldo Azevedo abrem hoje o Natal Encantado de Feira na Praça Pe. Ovidio

O cantor e compositor Geraldo Azevedo, um dos ícones da música nordestina e conhecido em todo o país, dono de sucessos que embalam e emocionam gerações, será uma das atrações da primeira noite do Natal Encantado de Feira de Santana, que acontece hoje na praça Padre Ovídio, no centro.

O festival vai reunir grandes nomes da música nacional, como Ana Carolina, Diogo Nogueira, Baby do Brasil, Sandra de Sá e Joanna, e se destaca pela mistura de ritmos que vai subir ao palco.

O público gosta de ouvir “Dia Branco”, “Dona da Minha Cabeça” – a mais pedida nas apresentações dele –, “Você se Lembra”, “Caravana”, “Bicho de Sete Cabeças”, “Moça Bonita”. São canções conhecidas pelo público que o acompanha e mostram a força dos seus clássicos. Indicam que música de qualidade não é afetada pelo tempo. Muito pelo contrário.

Aos 80 anos, Geraldo Azevedo, pernambucano de Petrolina, é sucesso de público onde quer que se apresente. Na Praça Padre Ovídio não será diferente. A expectativa dos seus fãs, e não apenas de Feira de Santana, projeta praça lotada e um show com a participação dos fãs de todas as idades.

A outra grande atração da primeira noite do Natal Encantado será a Orquestra Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia), que vai apresentar peças da música clássica, mas no seu repertório constam canções populares de vários estilos musicais.

Essa diversidade faz parte da proposta pedagógica do Neojiba, que utiliza a prática musical coletiva como um meio de desenvolvimento humano e integração social, permitindo que os integrantes tenham contato com diferentes vertentes musicais e, por que não, agradar ao público.