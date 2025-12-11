Novo Teatro de Feira na UEFS tem capacidade para 931 espectadores

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) ganhou, nesta quarta-feira (10), um novo espaço para atividades acadêmicas e culturais com a inauguração do Teatro Central, concluído e modernizado após obras de infraestrutura. O equipamento, entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues, passa a ter capacidade para 931 pessoas, o segundo maior do estado em número de assentos. O equipamento ocupa um ponto estratégico no campus, podendo receber tanto produções estudantis quanto ações científicas, como congressos, conferências e aulas magnas.

A obra integra o conjunto de ações do Governo do Estado voltadas à melhoria das estruturas das universidades estaduais e contou com investimento superior a R$ 10 milhões. Além da requalificação completa dos espaços, o projeto trouxe melhorias que tornam o teatro mais confortável e funcional para diferentes usos. A modernização incluiu tratamento acústico com instalação de painéis, nova iluminação, pintura, polimento de piso, adaptações de acessibilidade e adequações técnicas em áreas de bastidores. Com essas intervenções, o equipamento passa a atender padrões profissionais de uso, permitindo a realização de espetáculos, atividades acadêmicas e produções laboratoriais com maior qualidade.

Durante a entrega, o governador destacou que a modernização do teatro acompanha o papel das universidades na formação crítica e cultural da população. “Este é um espaço que passa a servir ao estudo, à formação profissional e à criação artística, colocando o conhecimento em contato com a cidade e com a diversidade cultural da região”, afirmou.

A secretária da Educação, Rowenna Brito, reforçou que o novo equipamento amplia o alcance de projetos de ensino, pesquisa e extensão. “O teatro oferece condições de aprendizado que extrapolam a sala de aula, permitindo investigar, produzir e dialogar com a comunidade de Feira de Santana”, explicou.

Amali Mussil, reitora da UEFS, destacou que a ampliação da capacidade e a qualificação da infraestrutura devem estimular uma nova programação cultural e acadêmica na instituição. “O espaço permitirá receber eventos internos e externos, contribuindo para tornar a UEFS um polo de circulação artística e científica. Com quase mil lugares, é possível pensar desde festivais universitários até iniciativas que envolvam grupos e instituições de fora, fortalecendo o vínculo da universidade com a sociedade”, avaliou.

Entre os estudantes, a expectativa é de que o teatro se torne um espaço acessível para diferentes áreas e iniciativas. Laila Simões, estudante de Agronomia, destacou que a inauguração representa um ganho para toda a comunidade universitária. “É muito positivo ter um equipamento desse porte no campus. Um teatro tão imponente valoriza a estrutura da universidade e cria oportunidades para que a gente possa assistir a peças, shows e eventos que enriquecem a formação”, afirmou