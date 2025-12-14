Governo do Estado realiza o “Natal na Lagoa” hoje à tarde em Feira

A magia do Natal vai tomar conta do Parque da Lagoa neste domingo, 14, das 14h às 21h, com uma programação especial e totalmente gratuita para o público. O Natal na Lagoa promete encantar crianças, jovens e adultos com atrações culturais, musicais e experiências que celebram o espírito natalino.O Natal na Lagoa é uma realização do Governo do Estado, através da Bahia turismo .

O evento contará com parque infantil, Super Show de Natal do Urso Jordan ,teatro musical, apresentação de fanfarra anunciando a chegada do Papai Noel, além de uma sequência de shows que animará toda a tarde.

Entre as atrações confirmadas estão Canindé, Quintal da Tia Carla e Igor Rei da Farra, garantindo diversão para todos os gostos.

