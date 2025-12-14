Público vibrante do ‘Natal Encantado’ reviveu a adolescência com 14 Bis e Baby do Brasil

A noite de sábado (13) foi marcada por muita emoção, alegria e nostalgia no circuito principal do Natal Encantado 2025, na Praça Padre Ovídio. A banda 14 Bis e a cantora Baby do Brasil levaram uma multidão ao delírio e transformaram a festa em um verdadeiro espetáculo de celebração à cultura nacional. O público cantou em coro os sucessos do 14 Bis, em uma apresentação que emocionou diferentes gerações.

Antes do show, no camarote, o cantor Cláudio Venturini comentou sobre a qualidade da programação artística do evento e perguntou ao prefeito como era possível reunir tantos artistas consagrados em uma única festa. José Ronaldo destacou que a iniciativa começou há alguns anos, a partir da sugestão de trazer João Bosco para se apresentar na cidade, e que, desde então, manter uma programação de alto nível se tornou uma prioridade. “Nunca mais quis deixar de trazer bons artistas para essa festa que abrilhanta Feira de Santana nos dias que antecedem o Natal”, ressaltou o prefeito.

O entusiasmo do público foi evidente. A feirense Poliana Magalhães, que acompanhava o show visivelmente emocionada, destacou a importância do momento. “Relembrei os tempos da adolescência. O 14 Bis é uma banda surreal, e o Natal Encantado também está surreal. Já estamos no terceiro dia de festa, tudo muito bem organizado, e especialmente o show do 14 Bis é um presente”, afirmou.

Na sequência da programação, a irreverente Baby do Brasil. No palco, a artista brilhou, em uma apresentação vibrante de cerca de duas horas. Baby fez a plateia sair do chão e transformou a noite em um momento inesquecível para quem acompanhava o Natal Encantado. A programação segue até o dia 21 de dezembro.

Fotos: Cau Preto