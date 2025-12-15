Feira registra um caso de meningite bacteriana em uma mulher de 37 anos

A Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana confirmou um caso por meningite bacteriana no município. Trata-se de uma mulher de 37 anos que está internada no Hospital Geral Clériston Andrade. Ela segue estável e sendo monitorada pela equipe médica.

Assim que tomou conhecimento do caso, a Secretaria Municipal de Saúde adotou as medidas previstas em protocolo realizando a profilaxia dos contactantes [pessoas próximas] – foi dada a medicação para prevenir casos secundários da doença.

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Verena Leal, todos os procedimentos necessários para o monitoramento do caso estão sendo adotados.

“Encaminhamos ontem (14) a amostra do liquor (Líquido Cefalorraquidiano) para o Lacen que confirmou a doença. De imediato foi realizada a profilaxia dos contactates e o alinhamento com a equipe que acompanha a paciente”, afirmou.

A meningite é uma inflamação das meninges — membranas que envolvem o cérebro — e pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos. É considerado caso suspeito qualquer paciente que apresente sintomas como dor de cabeça intensa, febre alta, vômitos, manchas vermelhas na pele, rigidez na nuca, sonolência e convulsões.

IMUNIZAÇÃO – A meningite pode ser prevenida por meio da vacinação, especialmente com os imunizantes Meningo C e Meningo ACWY, que protegem contra os principais sorogrupos da doença. O público-alvo inclui crianças menores de cinco anos e adolescentes entre 11 e 14 anos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

Em Feira de Santana, as vacinas estão disponíveis nas 103 salas de imunização distribuídas nas unidades de saúde das zonas urbana e rural.

“A Meningo C é aplicada em criança de 3 e 5 meses e a meningo ACWY é aplicada como reforço em crianças de 1 ano. Quem não tomou o reforço da vacina com 1 ano pode recebê-la até 4 anos 11 meses e 29 dias. A Meningo ACWY também deve ser aplicada em adolescentes de 11 a 14 anos”, explica a coordenadora da Rede de Frio, Natálya Duarte.

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identidade, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Já a rede particular disponibiliza Meningo B e Meningo ACWY.