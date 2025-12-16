/ Publicado em Cultura, Destaques

Teatro, música e cordel feirenses hoje à noite no Centro de Convenções da Feira

Três espetáculos hoje à noite, 19h,  com entrada gratuita, no Centro de Convenções de Feira de Santana: a montagem ‘Feira de Histórias”, dirigida por Geovane Mascarenhas; Grupo Samba de Mães e Daniel Quixabeira e o cordel de Romildo Alves. Patrocínio e promoção do Governo da Bahia. Imperdível :

Deixe um comentário