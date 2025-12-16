Teatro, música e cordel feirenses hoje à noite no Centro de Convenções da Feira

Compartilhar:
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Clique para compartilhar no Bluesky(abre em nova janela) Bluesky
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela) LinkedIn
- Clique para compartilhar no Threads(abre em nova janela) Threads
- Mais
- Clique para imprimir(abre em nova janela) Imprimir
- Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela) Reddit
- Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela) Tumblr
- Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela) Pinterest
- Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela) Pocket
Três espetáculos hoje à noite, 19h, com entrada gratuita, no Centro de Convenções de Feira de Santana: a montagem ‘Feira de Histórias”, dirigida por Geovane Mascarenhas; Grupo Samba de Mães e Daniel Quixabeira e o cordel de Romildo Alves. Patrocínio e promoção do Governo da Bahia. Imperdível :
Compartilhar:
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Clique para compartilhar no Bluesky(abre em nova janela) Bluesky
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela) LinkedIn
- Clique para compartilhar no Threads(abre em nova janela) Threads
- Mais
- Clique para imprimir(abre em nova janela) Imprimir
- Clique para enviar um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela) Reddit
- Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela) Tumblr
- Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela) Pinterest
- Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela) Pocket