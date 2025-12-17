Musical revive Elza Soares neste sábado no Teatro do Centro de Convenções de Feira

O Teatro e Centro de Convenções de Feira de Santana (TCCFSA) recebe neste sábado (20), às 19h, o musical “Se acaso você chegasse – Uma homenagem a Elza Soares”, espetáculo que celebra a vida, a obra e a potência de uma das maiores vozes da música brasileira. Com direção de Antônio Marques e texto de Elísio Lopes Jr., autor do sucesso nacional Torto Arado – O Musical, a montagem é realizada pela Arte Sintonia Companhia de Teatro, que este ano completa 14 anos de trajetória nos palcos.

A encenação conduz o público por uma viagem emocionante pela história de Elza Soares, reunindo canções emblemáticas e episódios marcantes de sua vida. Da infância atravessada por dificuldades à maternidade precoce, dos desafios pessoais à consagração artística, o musical constrói um retrato sensível e potente de uma mulher que transformou dor em arte e resistência em música.

O espetáculo nasceu a partir da obra de Elísio Lopes Jr., dramaturgo baiano com carreira consolidada e mais de 30 peças teatrais montadas e encenadas em todo o Brasil. Em 2021, Elísio foi indicado ao Prêmio Bibi Ferreira na categoria Melhor Roteiro Original em Musicais, pela autoria de Dona Ivone Lara – Um sorriso negro. O autor também integra a equipe criativa do filme Medida Provisória e da novela Amor Perfeito, da Rede Globo de Televisão.

A apresentação integra a programação promovida pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult/BA) no Teatro e Centro de Convenções de Feira de Santana, como parte das ações de democratização do acesso à cultura. A iniciativa reafirma o TCCFSA, que completa um ano de inaugurado, como um importante espaço de valorização da produção artística de Feira de Santana e da Bahia, fortalecendo o encontro do público com obras que dialogam com memória, identidade e diversidade cultural.