Zé Ronaldo propõe ao INSS assumir o prédio fechado há mais de 10 anos no centro de Feira

O prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), revelou nesta quarta-feira, 17, que planeja utilizar o antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na praça Bernardino Bahia, que está sem uso há mais de 10 anos, para instalar algumas secretarias municipais. O prefeito disse que já enviou ofício à Previdência, fazendo a proposta. A iniciativa do Prefeito vai ao encontro da ideia de valorizar cada vez mais o centro antigo comercial da cidade, evitando o esvaziamento e fortalecendo o comércio local. O edifício foi construído na década de 50 do século passado. O prefeito fez a revelação durante encontro que fez com radialistas convidados ao Paço Municipal para assistir a um balanço administrativo desse primeiro ano do quinto governo dele.

“Durante o ano de 2025 a Prefeitura de Feira venceu importantes desafios na área de saúde e da educação “, disse o Prefeito, destacando “a eliminação da longa fila para marcação de exames, como também a reforma de várias unidades de saúde, imunização recorde contra diversas doenças com aplicação de mais de 100 mil vacinas, incorporação de 15 novas ambulâncias e reforço no serviço do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com aquisição de novo micro ônibus.”

Na educação ele, entre outras ações, pontuou “a nomeação recorde de 300 professores concursados de uma só vez, e a abertura de concurso visando a contratação de outros 1.000 professores”.

📹 Taiuri Reis/Altos Papos