Natal Encantado hoje com Renato e Seus Blue Caps, Sandra de Sa e Vercillo

O passado e o presente da música brasileira vão se encontrar no palco do Natal Encantado na noite desta quinta-feira (18), em Feira de Santana. A programação reúne grandes nomes da música nacional, com apresentações da banda Renato e Seus Blue Caps e, na sequência, um aguardado encontro entre Sandra de Sá e Jorge Vercillo.

A expectativa é de grande participação do público na Praça Padre Ovídio, marcando a primeira noite da segunda fase dos festejos natalinos. A qualidade e a popularidade das atrações têm sido fatores determinantes para o expressivo público que vem prestigiando o evento.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lobo, o sucesso de público confirma que a escolha das atrações tem atendido às expectativas. “A presença maciça das pessoas em todas as noites demonstra que o Natal Encantado tem sido bem aceito e que os artistas escolhidos dialogam com diferentes gerações”, destacou.

Abrindo a programação, a banda Renato e Seus Blue Caps leva ao palco a força do rock nacional. Com uma trajetória iniciada no final dos anos 1950, o grupo é um dos mais antigos em atividade no mundo, tendo começado a animar bailes em 1958. Ao longo das décadas, imortalizou sucessos como “Menina Linda”, “Playboy”, “Se Você Soubesse” e “Será Mentira ou Será Verdade”. Mesmo após a morte de seu líder, Renato Barros, há cinco anos, a banda segue mantendo viva a sua história, sendo uma das atrações mais aguardadas, especialmente pelo público que viveu as décadas de 1960, 1970 e 1980.

Na sequência, o palco será dividido por Jorge Vercillo e Sandra de Sá, em um encontro de estilos que promete encerrar a noite em grande estilo. Com mais de 30 anos de carreira, Jorge Vercillo é conhecido pela voz suave e pelos arranjos sofisticados, transitando com naturalidade pela MPB, com influências do jazz e forte apelo romântico.

Já Sandra de Sá, consagrada como a rainha do soul brasileiro, garante manter a energia em alta. Dona de um estilo marcante, ligado à Música Preta Brasileira, a cantora contagia o público com sucessos como “Olhos Coloridos”, “Sarará Crioulo” e “Retratos e Canções”, entre tantos outros.

A noite promete muita animação, diversidade de ritmos e emoção. Os shows têm início às 19h30, consolidando o Natal Encantado como um dos principais eventos culturais do período festivo em Feira de Santana.