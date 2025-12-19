Comunicação, inteligência e monitoramento integrados para diminuir a violência em Feira

O prefeito de Feira, Zé Ronaldo e o secretário estadual de Segurança Pública,Marcelo Werner, representando o governador Jerônimo Rodrigues, assinaram hoje (sexta-feira) um histórico convênio de cooperação no Paço Maria Quitéria. Informação, comunicação com tecnologia e inteligência integradas às forças de segurança do município, a Guarda Municipal. Quase 300 câmeras da Prefeitura se integrarão com as do Estado para dar mais eficiência ao trabalho da segurança pública em Feira de Santana.

O secretário destacou que esse trabalho de integração vem sendo feito desde o início do ano junto à guarda municipal, com curso e treinamentos. Marcelo Werner, destacou também que o convênio atua em três eixos principais: comunicação, inteligência e monitoramento. Segundo ele, a integração entre os sistemas da Prefeitura e do Governo do Estado permitirá otimizar o uso das câmeras existentes e ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança.

A solenidade contou com a presença de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e da Guarda Municipal.Da Câmara de Vereadores estava presente o vereador Silvio Dias, do PT.

“Esse convênio fortalece a comunicação entre a Guarda Municipal, os serviços da Prefeitura e as forças de segurança estaduais, além de permitir o compartilhamento de dados de inteligência e a integração do sistema de videomonitoramento. A Prefeitura tem um número expressivo de câmeras, assim como o Estado, e a união desses sistemas vai potencializar o acompanhamento em tempo real e o combate à criminalidade em uma cidade tão estratégica como Feira de Santana”, afirmou Marcelo Werner.

O prefeito José Ronaldo de Carvalho destacou que a cooperação representa mais um passo importante no fortalecimento da segurança pública no município. “Feira de Santana é uma cidade estratégica para a Bahia, e segurança pública se faz com parceria, integração e planejamento. Esse termo de cooperação com o Governo do Estado amplia o uso da tecnologia, melhora a troca de informações e garante mais eficiência no trabalho das forças de segurança, trazendo mais tranquilidade para a nossa população”, afirmou o gestor.