VLT fez primeira viagem-teste em Salvador nesta sexta (19)

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador passou por sua primeira prova de circulação nesta sexta-feira (19). O teste técnico foi realizado no trecho entre a Calçada e o Lobato, marcando o início da fase de avaliações operacionais do novo sistema. O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner, além de outras autoridades.

A chegada do modal é aguardada com expectativa por moradores do Subúrbio Ferroviário, que utilizavam o antigo sistema de trens. Para residentes da região, como o comerciário Paulo Menezes, o novo transporte representa a esperança de deslocamentos mais ágeis e dignos após anos de espera desde a desativação dos trilhos antigos.

Sobre o impacto social da obra, o governador Jerônimo Rodrigues destacou:

“O VLT representa dignidade no deslocamento, redução de desigualdades e a integração de comunidades historicamente excluídas das grandes intervenções urbanas. Estamos investindo em um modal sustentável que dialoga com o meio ambiente e com a inclusão social. É uma obra feita com responsabilidade e com foco em quem mais depende do transporte.”

Expansão da malha e prazos

Com a conclusão do projeto, a Bahia deve atingir a marca de 80 quilômetros de transporte sobre trilhos, somando as linhas do VLT e do metrô. O sistema foi desenhado para conectar o Subúrbio a pontos estratégicos como Águas Claras, Bairro da Paz e a orla, além de alcançar municípios vizinhos como Simões Filho.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o cronograma prevê que as viagens experimentais e o treinamento de pilotos continuem nos próximos meses. A meta é que a operação assistida — quando o público começa a utilizar o sistema de forma definitiva no trecho entre a Calçada e a Ilha de São João — tenha início em meados de 2026, com previsão de entrega total entre junho e julho daquele ano.

Trajeto e extensão

O projeto completo do VLT abrange aproximadamente 44 quilômetros de extensão, divididos em 47 paradas. O sistema é composto por três trechos principais: Ilha de São João–Comércio, Paripe–Águas Claras e Águas Claras–Piatã.

Eracy Lafuente, presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), reforçou a natureza técnica desta fase:

“A viagem-teste permite avaliar o desempenho do sistema, calibrar equipamentos e garantir segurança. Cada avanço é resultado de muito trabalho técnico e planejamento. Estamos diante de um transporte eficiente, confortável e alinhado a padrões contemporâneos, que terá reflexos positivos no cotidiano de milhares de pessoas.”

