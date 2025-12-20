Evento “Nossa Conversa” com foco em inglês no Corredor dos Araçás no SIM

“Nossa Conversa”, evento com foco em inglês, inclusão social e valores familiares para crianças foi realizado, neste sábado (20), na “MK SCHOOL”, que fica no Corredor dos Araçás, no bairro do SIM em Feira de Santana.

“Com uma proposta acolhedora e inspiradora, o evento abordou temas essenciais para a formação integral dos pequenos, a exemplo da relevância de bons princípios, educação financeira desde cedo, inclusão social e do ensino do ensino da língua inglesa“. A MK School tem compromisso com uma educação confessional, ou seja, que valoriza o desenvolvimento humano, social e ético.

Nossa Conversa proporcionou aos pais e responsáveis informações vinculadas à importância do acompanhamento familiar no processo educacional das crianças.