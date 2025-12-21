Joanna reafirmou o poder da música e conectou gerações na praça Padre Ovídio

A apresentação de Joanna foi um dos pontos altos do Natal Encantado, reafirmando o poder da música em conectar gerações e transformar a celebração natalina em uma experiência ainda mais especial para o público feirense. A cantora emocionou o público na noite da sexta-feira (19) durante sua apresentação na Praça Padre Ovídio. O show reuniu uma grande plateia e foi marcado por momentos de forte emoção, nostalgia e intensa interação com os fãs.

Entre os fãs presentes, a emoção era visível. Everailde Silva, de 80 anos, acompanha a carreira da cantora desde o início e realizou um sonho ao assistir ao show pela primeira vez. “Sou fã dessa mulher há muitos anos, desde quando ela começou a carreira. Ela é linda! Minha filha me trouxe para viver esse momento porque eu nunca tinha ido a um show dela. Estou muito feliz por realizar esse sonho, conhecer Joanna e tirar uma foto com ela. É um momento inesquecível para mim”, declarou emocionada.

Pessoas de todas as idades prestigiaram o espetáculo, cantando em coro sucessos que atravessam gerações e marcaram a trajetória da artista.

“Estar aqui é muito emocionante, porque o Nordeste sempre me recebe de braços abertos. Já fazia algum tempo que eu não vinha a Feira de Santana, e retornar com a grandiosidade dessa festa linda que é o Natal Encantado, ver pessoas cantando músicas que fazem parte da história de tanta gente — e da minha também — é uma expectativa maravilhosa. Trouxemos uma banda incrível, músicos maravilhosos, e tenho certeza de que fizemos uma verdadeira retrospectiva no coração do público”, afirmou Joanna.

Outra admiradora, Cida Carvalho, de 63 anos, também celebrou a oportunidade. “Sou super fã de Joanna e esse momento é único. Quando completei 60 anos, ao invés de fazer uma festa, viajei para São Paulo só para assistir a um show dela — e foi a melhor decisão. Hoje, finalmente, posso vê-la novamente, aqui na minha cidade, e realizar o sonho de tirar uma foto com ela”, relatou.

Fotos: Marcelo Magalhães/SECOM.FSA