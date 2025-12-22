Animais do Zoológico da Bahia chupam picolés durante o verão

Com a chegada oficial do verão, neste domingo (21), as altas temperaturas passam a exigir atenção redobrada com a hidratação, a alimentação e o conforto térmico, especialmente de espécies mais sensíveis ao calor, como grandes felinos, aves e primatas. No Parque Zoobotânico da Bahia (Zoo Bahia), gerido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), entre as estratégias adotadas está o reforço do manejo alimentar e ambiental, com destaque para os chamados “zoocolés”, picolés especiais preparados exclusivamente para os animais do Zoo.

Os zoocolés não são produtos comuns, mas alimentos cuidadosamente elaborados pela equipe de nutrição, respeitando a dieta e as necessidades específicas de cada espécie.

“Não é qualquer alimento congelado que oferecemos. Eles são produzidos pela equipe de nutrição, de acordo com a dieta de cada espécie, e ajudam tanto na hidratação quanto no conforto térmico”, explicou a gestora do Parque e bióloga, Ana Celly.

Além dos zoocolés, outras medidas são intensificadas durante o período mais quente do ano, como o uso de água de coco, piscinas nos recintos, cascatas em funcionamento contínuo, áreas sombreadas e ações de enriquecimento ambiental, que contribuem para reduzir a incidência solar direta e estimular comportamentos naturais dos animais.

Segundo a gestora, essas práticas já fazem parte da rotina do Parque, mas ganham reforço no verão. “As ações são planejadas ao longo do ano, mas no verão a gente redobra os cuidados, amplia a oferta de recursos e intensifica o monitoramento”, destacou.

MUITO GELADO! – Um exemplo curioso envolve os primatas, conhecidos pela inteligência e capacidade de adaptação. “Com os macaquinhos, percebemos que alguns acham o picolé muito gelado. Então eles quebram o gelo e aproveitam apenas o ‘caldinho’, lambendo aos poucos. É uma estratégia deles, e isso mostra como o enriquecimento também estimula comportamentos naturais”, contou a estagiária do Zoo, Kethelly Vyvyan.

Além dos cuidados ambientais e alimentares, o Parque Zoobotânico intensifica o acompanhamento clínico durante o verão. Em casos de estresse térmico, os animais recebem atendimento imediato, com tratamento sintomático e ajustes no recinto, como ampliação de áreas de sombra, melhoria da ventilação natural e reforço das barreiras vegetais.

Referência na conservação da fauna silvestre, o Parque Zoobotânico da Bahia alia lazer, educação ambiental e práticas de manejo responsáveis, mantendo o compromisso com a preservação da biodiversidade e o bem-estar dos animais durante todo o ano, especialmente no verão.

Foto: Matheus Lemos/Secom.Gov.Ba