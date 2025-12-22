Despedida em grande estilo do Natal Encantado 2025 em Feira

O Natal Encantado 2025 despediu-se neste domingo ,21, na Praça Padre Ovídio, reafirmando seu papel como um festival que valoriza a cultura, promove o lazer e fortalece o sentimento de pertencimento da população de Feira de Santana. E essa edição consolidou-se como uma das mais marcantes da história do evento

A cantora Ana Carolina protagonizou uma noite de fortes emoções. A artista levou o público a cantar em coro grandes sucessos da carreira, criando um clima de intimidade, sensibilidade e conexão que marcou a programação do evento.

Com sua voz inconfundível e presença de palco envolvente, Ana Carolina apresentou canções que atravessam gerações, reunindo fãs de diferentes idades. A plateia acompanhou cada verso, transformando o show em um momento de celebração da música brasileira e de despedida especial da festa natalina.

A apresentação de Diogo Nogueira coroou uma noite de muita música, alegria e participação popular, reafirmando o Natal Encantado como um espaço de celebração da cultura e do encontro entre gerações.

Fotos: Washington Nery