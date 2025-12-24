Ceia de Natal distribuída dia 25 no centro de Feira já teve Márcio Punk como voluntário

Em 2017, o artista e ativista cultural feirense Márcio Punk passou a integrar a distribuição da Ceia de Natal para Pessoas em Situação de Rua, como voluntário, contribuindo significativamente para ampliar o alcance do projeto até seu falecimento, em 2020.

A ceia é uma ação solidária que vem sendo realizada desde 2013 e que já se tornou referência de cuidado, acolhimento e humanidade na cidade, idealizado e coordenado pelo artista plástico e terapeuta integrativo Danilo Tradição, que viveu em situação de rua durante a infância e transformou sua própria história em um movimento contínuo de amor ao próximo.

Nesta quinta-feira , dia 25, a partir das 18h, acontecerá na Praça João Pedreira próximo a Prefeitura (antiga fonte luminosa) em Feira de Santana a 12ª edição da Ceia de Natal para nossos irmãos em situação de rua.

DOAÇÕES E COMO AJUDAR

Para a realização da Ceia de Natal deste ano, o projeto está arrecadando doações de alimentos prontos para consumo, que possam ser servidos diretamente no momento da ceia. As doações podem incluir:

Pães com recheio simples

Bolos

Arroz, farofa, saladas

Biscoitos

Frutas

Sucos, água e outras bebidas

Qualquer alimento que já esteja pronto para consumo imediata

– Também são bem-vindas doações de:

Roupas

Sapatos

Cobertores.

Sobre Danilo Tradição – Danilo Tradição viveu em situação de rua dos 6 aos 12 anos, quando foi adotado. Na vida adulta, tornou-se artista plástico, criando obras a partir de materiais reciclados, além de atuar como terapeuta integrativo, massoterapeuta e consultor de saúde e bem-estar dōTERRA. Aos 29 anos, idealizou e realizou a primeira edição da Ceia de Natal para pessoas em situação de rua, dando início a um trabalho que segue ativo até hoje.

SEJA UM VOLUNTÁRIO – CONTATO / Danilo Tradição: 75 9 8703-1472