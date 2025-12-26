Jerônimo diz à ‘Folha de São Paulo’ que vai trabalhar “até o último dia” para reverter pesquisas

Em entrevista ao repórter João Pedro Pitombo, publicada hoje na ‘Folha de São Paulo’, o governador Jerônimo Rodrigues disse que vai trabalhar “até o último dia” para fazer “minhas entregas e reverter as pesquisas”. Jerônimo aparece atrás de seu principal adversário, ACM Neto (União Brasil), nas pesquisas – o ex-prefeito tem 41% contra 34% do governador segundo pesquisa Quaest divulgada em agosto.

A entrevista tem diversas perguntas sobre diversos assuntos, inclusive a Segurança Pública. Sobre a eleição do próximo ano o repórter perguntou, entre outras:

Jaques Wagner e Rui Costa viviam um cenário mais confortável que o senhor quando disputaram reeleição em 2010 e 2018. O que mudou?

Estavam [mais confortáveis] em relação às pesquisas. Mas eu tenho outra pesquisa que eu faço diariamente, que é, por exemplo, a quantidade de lideranças políticas ou de prefeitos. Eu vou trabalhar até o último dia para poder fazer minhas entregas e reverter as pesquisas. Enquanto eles [oposição] ganham na pesquisa, eu ganho nas urnas.