/ Publicado em Cidade, Destaques, Geral

Dandara Barreto está de volta aos microfones do programa TransNotícias

Depois de um período, para “dar uma recarregada” como disse seu colega de bancada Elsimar Pondé, está de volta ao programa TransNotícias, da rádio TransBrasil 99.5 FM, a jornalista e radialista de grande influência na imprensa baiana de Feira de Santana, Dandara Barreto. A comunicadora participou do último programa de 2025, ontem, quarta-feira. O TransNotícias vai ao ar das 17 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

O BF comemora o retorno da profissional ao “batente“.

Dandara  destaca-se na nova imprensa profissional da Bahia. Algumas reportagens dela provocaram desconforto em setores poderosos da sociedade feirense. Tem conteúdo na argumentação e rigor na apuração. Suas opiniões são reverberadas e junto com a equipe do TransNotícias colocou o programa como um dos mais bem situados em termos de audiência. O TransNoticias foi implantado na emissora do Grupo Lomes de Comunicação pelo renomado radialista Dilton Coutinho, âncora do AcordaCidade.

Deixe um comentário