Prisão de Oyama e julgamento dos golpistas pelo STF foram fatos que marcaram feirenses em 2025

O Blog da Feira, através do ZAP, fez uma pergunta a quase duas dezenas de pessoas, representativas, de diversos segmentos sociais e profissionais, de Feira de Santana , principalmente formadores de opinião em áreas como jornalismo, empresarial, política e intelectual:

BF – Para você quais Cinco acontecimentos públicos mais marcantes do ano de 2025?

O desmantelamento do esquema de grilagem urbana que resultou na prisão do empresário e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Feira, Oyama Figueiredo com familiares, juntamente com titulares de cartórios de registro de imóveis, policiais militares e e outros, foi citado por quase todos os que responderam à pergunta.

No plano nacional a “prisão de Biloriro“.[Bolsonaro] e as dos demais julgados pelo STF pelos atos golpistas, também teve destaque.

Os “encontros institucionais entre Governador da Bahia e Prefeito de Feira”,. assim como a reabertura da Biblioteca e a Reforma do Amélio Amorim foram citadas por um que preferiu apontar somente acontecimentos locais, relacionados a Feira exclusivamente.

A queda do tarifaço aplicado pelos EUA sob incitação do clã e aliados do ex-presidente Bolsonaro também foi citado.

No campo estadual uma resposta apontou “ostracismo econômico” do Centro de Convenções.de Feira como um acontecimento (sic) marcante em 2025. Outra apontou o “obscuro desfecho da concessão e o péssimo desempenho da concessionária Via Bahia”. A questão da BR-324

Houve quem relacionasse também acontecimentos internacionais.A morte do Papa Francisco foi lembrado como um fato marcante. Assim como os ataques de Trump à costa venezuelana.