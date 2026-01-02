Proximidade entre Zé Ronaldo e Jerônimo marcou o assunto político na Feira em 2025

A chamada proximidade institucional do prefeito Zé Ronaldo com o governador Jerônimo Rodrigues foi um dos assuntos políticos mais comentados em Feira no ano que passou. Mas outros acontecimentos não passaram despercebidos, pelo menos para olhares mais atentos sobre a cidade, como por exemplo, “a inclusão de Feira de Santana, no PAC, com 42 projetos de saneamento a serem executados através da Embasa“.

Fora do âmbito das boas notícias que impactaram a Feira em 2025, a segurança pública atinge um nível de desagrado muito grande. E na economia uma irreversível “desindustrialização do CIS” foram pontos em destaque durante o ano passado.

O início da obra do Hospital do Câncer, vinculado à Santa Casa de Misericórdia e o começo, embora problemático, da última etapa de duplicação da avenida Eduardo Froes da Motta (Anel de Contorno) também estão entre os acontecimentos públicos mais marcantes do ano de 2025