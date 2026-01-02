/ Publicado em Cidade, Destaques, Política

Proximidade entre Zé Ronaldo e Jerônimo marcou o assunto político na Feira em 2025

A chamada  proximidade institucional do prefeito Zé Ronaldo com o governador Jerônimo Rodrigues foi um dos assuntos políticos mais comentados em Feira no ano que passou. Mas outros acontecimentos não passaram despercebidos, pelo menos para olhares mais atentos sobre a cidade, como por exemplo,  “a inclusão de Feira de Santana, no PAC, com 42 projetos de saneamento a serem executados através da Embasa“.

Fora do âmbito das boas notícias que impactaram a Feira em 2025, a segurança pública atinge um nível de desagrado muito grande. E na economia uma irreversível “desindustrialização do CIS” foram pontos em destaque durante o ano passado.

O início da obra do Hospital do Câncer, vinculado à Santa Casa de Misericórdia e o  começo, embora problemático, da última etapa de duplicação da avenida Eduardo Froes da Motta (Anel de Contorno) também estão entre os acontecimentos públicos mais marcantes do ano de 2025

Deixe um comentário