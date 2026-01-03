Paço Municipal completa 100 anos como símbolo do poder público na Feira

A construção do Paço Municipal em Feira de Santana durou alguns anos e foi iniciada, concluída e inaugurada “em família”: começou com o intendente Coronel Bernardino Bahia e terminou com seu genro (por duas vezes), também intendente, Arnold Silva, em 1926. Na história oficial corrente não há referências claras ao volume de recursos usados para erguer o imponente prédio, mas pelo porte terão sido alguns milhares de Réis, moeda brasileira circulante na época.

Daquele tempo para cá, o prédio passou por pelo menos duas grandes restaurações. A primeira, ainda no século passado. A última, ocorreu em 2007, já no segundo mandato do atual prefeito de Feira, Zé Ronaldo.

Ainda não há uma programação definida para marcar os 100 anos desse imóvel que é também uma marca visual da cidade, mas a data não vai passar em branco, pelo menos foi o que deu a entender o Prefeito, em recente encontro com a imprensa, lá no Paço.

foto:Secom/Fsa