Veja o calendário dos carnavais fora de época no Brasil: Micaretas de janeiro a dezembro

As Micaretas fazem o Brasil ter festa o ano inteiro. O calendário das micaretas brasileiras vai de janeiro a dezembro, espalhando o espírito carnavalesco por diversas cidades e consolidando esses eventos como parte essencial da cultura popular. A novidade mais marcante é a Micareta de Feira de Santana, que após décadas em abril passa a acontecer em novembro, reposicionando-se estrategicamente no cenário nacional. Veja abaixo a Linha do tempo das Micaretas 2026:
Janeiro
– 31 jan – Axé Natal (Natal/RN – Praça Cívica)
– 31 jan – Vumbora Belém (Belém/PA – Circuito Mangueirão)
Fevereiro
– 18 a 20 fev – Carnaporto (Porto Seguro/BA – Axé Moi)
Abril
– 25 abr – Baianeira (Montes Claros/MG – Parque de Exposições)
Maio
– 01 e 02 mai – Festival Micaré (Brasília/DF – Arena Mané Garrincha)
Julho
– 23 a 26 jul – Fortal (Fortaleza/CE – Cidade Fortal)
Setembro
– RP Folia (Ribeirão Preto/SP – Estádio P. Travassos)
Outubro
– Curitiba Folia (Curitiba/PR – Arena White Hall)
– 10 e 11 out – Vital (Vitória/ES – Sambão do Povo)
Novembro
– 13 a 15 nov – Pré-Caju (Aracaju/SE – Orla da Atalaia)
– 19 a 22 nov – Micareta de Feira (Feira de Santana/BA – Av. Presidente Dutra)
– 19 a 21 nov – FoliaNópolis (Florianópolis/SC – Passarela Nego Quirido)
Dezembro
– 04 a 06 dez – Carnatal (Natal/RN – Arena das Dunas)