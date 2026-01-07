Feira está em luto oficial pelo falecimento do radialista Itajay Pedra Branca

O Governo Municipal de Feira de Santana decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do radialista Itajay Pedra Branca, ocorrido na manhã desta quarta-feira (7). Ícone do rádio feirense e baiano, Itajay tinha 80 anos e estava internado há mais de 45 dias no Hospital São Matheus.

O decreto foi assinado pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, em reconhecimento à relevante contribuição do comunicador para a história da comunicação no município e na Bahia. Além de sua trajetória marcante no rádio, Itajay Pedra Branca era servidor aposentado da Secretaria Municipal de Comunicação Social da Prefeitura de Feira de Santana.

O prefeito José Ronaldo destacou a importância do radialista para a cidade e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. “Itajay Pedra Branca foi um profissional extraordinário, que levou o nome de Feira de Santana para além das fronteiras do nosso município e do país. Seu legado no rádio, marcado pelo compromisso com a informação e pelo amor à comunicação, jamais será esquecido”, afirmou.

O secretário municipal de Comunicação Social, Joilton Freitas, também ressaltou a relevância da trajetória do radialista. “Itajay ajudou a escrever a história do rádio feirense e baiano. Foi um profissional dedicado, ético e apaixonado pela notícia, pelo esporte e pelas grandes coberturas internacionais, servindo de inspiração para várias gerações de comunicadores”, pontuou.

Com décadas dedicadas ao rádio, Itajay Pedra Branca construiu uma carreira sólida e respeitada, atuando como repórter, apresentador de programas jornalísticos e narrador esportivo. Sua trajetória ganhou projeção nacional em 13 de maio de 1981, quando entrou para a história do rádio brasileiro ao ser o primeiro jornalista a divulgar, no Brasil — e possivelmente na América do Sul — o atentado a bala sofrido pelo papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Reconhecido como o mais “internacional” dos comunicadores de Feira de Santana, Itajay acumulou no currículo a cobertura de oito Copas do Mundo e quatro Olimpíadas.

Itajay deixa a esposa, a professora Jaci Ferreira Pedra Branca; dois filhos, o radialista e pedagogo Itajay Júnior e o jornalista e professor Andrews Ferreira Pedra Branca; além das netas Laura e Maria Dulce.

Com o decreto de luto oficial, a Prefeitura de Feira de Santana presta homenagem a um profissional que marcou profundamente a comunicação local e deixa um legado de dedicação, pioneirismo e amor ao rádio.

Foto:Manu Pilger