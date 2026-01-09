Biribinha foi embora sem emplacar a publicação do livro sobre a vida dele

Faleceu na madrugada desta sexta-feira, 9, em Feira de Santana, Gilmar Luís de Santana, o famoso jogador de futebol conhecido como Biribinha. Nascido em Pernambuco, Biribinha era um “patrimônio da Feira” para onde veio com os pais ainda menino. Biribinha morava no bairro da Rua Nova, cercado de amigos e admiradores. Com mais de 70 anos, duas amputações, se locomovendo em cadeira de rodas, não perdia o temperamento brincalhão e irreverente. Nos últimos tempos, tentava a publicação de um livro, escrito pelos jornalistas José de Jesus Barreto e Valter Xeu, sobre a vida dele.

Relacionado