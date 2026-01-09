Cerca de 3.000 novos alunos vão ingressar na rede municipal de ensino da Feira neste ano

A expectativa da Seduc é de um crescimento de 5% no número de matrículas em relação a 2025, quando cerca de 57 mil alunos foram matriculados nas unidades da rede municipal de ensino de Feira.

A Prefeitura de Feira de Santan prorrogou o prazo para cadastro de novos alunos na rede municipal de ensino. As famílias agora têm até o dia 13 de janeiro para realizar a inscrição, que é feita exclusivamente de forma online, por meio do site oficial da Prefeitura. O resultado será divulgado no dia 16

As matrículas para novos estudantes conta com com todo o processo realizado de maneira 100% digital, garantindo mais comodidade, transparência e agilidade para pais e responsáveis.

Com o novo sistema, o responsável só precisará comparecer à escola posteriormente, apenas para entrega da documentação e validação da matrícula, o que elimina definitivamente as longas filas nas portas das unidades de ensino

Cadastro é online, mas há suporte presencial e telefônico. A Secretaria de Educação mantém plantão de atendimento telefônico, das 8h às 17h, pelos números:

📞 (75) 99856-6623

📞 (75) 3617-2677

O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site da Prefeitura, através do link: https://www.feiradesantana.ba.gov.br/seduc/cadastro/index.asp