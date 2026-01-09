Cheiro de Amor faz evento para anunciar nova patrocinadora, a Aice Sorvetes

Com 45 anos de história e uma trajetória que se confunde com a própria construção do Axé Music, a banda Cheiro de Amor realiza no próximo 14, um show especial e gratuito na Praça das Artes, no Pelourinho, em Salvador, para anunciar oficialmente sua nova patrocinadora: a Aice Sorvetes. A noite terá show aberto ao público, com uma área reservada para 150 convidados. O evento marca a primeira ativação oficial da Aice Sorvetes em Salvador, dentro da estratégia de expansão nacional da marca, que tem origem na Cingapura e está presente em 34 países. Reconhecida por sua forte ligação com cultura e esportes, a Aice patrocina os maiores eventos esportivos do planeta, como os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol.

O grupo apresenta um EP com quatro faixas inéditas que retomam a identidade musical da banda.A principal novidade é a música Cadê Você que ganhou força com a participação da percussão do Olodum.

“Celebrar mais de 40 anos de história com uma parceria que valoriza cultura, alegria e o nosso público é muito simbólico. A Aice chega somando energia e frescor a esse novo momento do Cheiro”, afirma Valter Britto, empresário da banda.

Sobre a banda Cheiro de Amor – Com mais de quatro décadas de história, o Cheiro de Amor é um dos nomes mais tradicionais da música baiana, com 12 discos de ouro e 6 de platina. No repertório, sucessos que marcaram gerações como “Auê”, “Rebentão”, “Canto ao Pescador”, “Doce Obsessão”, “Lero Lero”, “Pureza da Paixão” e “Vai Sacudir Vai Abalar”.

Sobre a Aice Sorvetes – A Aice Sorvetes é uma marca global em expansão no Brasil, com foco em produtos e experiências de consumo. A chegada oficial a Salvador, em parceria com o Cheiro de Amor, reforça o objetivo de se aproximar da cultura local por meio de grandes eventos.