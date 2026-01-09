Governo de Feira vai fortalecer campanha do Campeonato Baiano e TVE contra o feminicídio

O Governo de Feira vai fortalecer a iniciativa do Governo da Bahia, a campanha de enfrentamento ao feminicídio durante Campeonato Baiano de Futebol 2026, que terá transmissão exclusiva da TVE. Na próxima quarta-feira, no jogo Bahia de Feira x Bahia, agentes da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres estará em campo fazendo trabalho de esclarecimento.

A ação levará mensagens de conscientização ao público presente no estádio, utilizando o esporte como ferramenta de mobilização social.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Neinha Bastos, a iniciativa amplia o alcance da mensagem de enfrentamento ao feminicídio..