Jerônimo e Rui Costa autorizam obras do Novo PAC para contenções de encostas em Salvador

Depois da repercussão sobre a foto “puro sangue” – Jerônimo com Rui e o senador Wagner – o ministro da Casa Civil apareceu neste domingo ao lado de Jerônimo, em Salvador, na assinatura da ordem de serviço para a construção de nove novas obras de contenção de encostas em áreas de risco da capital baiana. Rui não se estendeu na resposta sobre a possibilidade da “chapa puro sangue” petista mas enfatizou que a união do três em sinergia com Lula , é o que tem possibilitado os investimentos no Estado.

As nove intervenções somam investimento superior a R$ 27 milhões, por meio do Novo PAC, resultado da parceria entre os governos estadual e federal.

As novas contenções vão beneficiar comunidades nos bairros de Plataforma, Pernambués, Federação, Ondina, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Mata Escura, Cajazeiras XI e São Marcos. O objetivo é reduzir os riscos de deslizamentos, proteger moradias e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de famílias que vivem em áreas

Durante a agenda, o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também visitaram obras em andamento na Travessa São Domingos e na Rua Santa Luzia, no bairro de Pau da Lima, que juntas recebem mais de R$ 1,2 milhão em investimentos.

Foto: Thuane Maria/Gov.Ba