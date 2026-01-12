Los Catedrásticos abre a temporada teatral de verão em Salvador

Depois de uma temporada com todas as sessões lotadas, no verão de 2025, e de uma turnê bem-sucedida pelo interior da Bahia, nas cidades de Vitória da Conquista, Feira de Santana e Camaçari, esse espetáculo, que é um marco do teatro brasileiro, estreia no dia 16, às 20h, marcando o início de uma temporada que promete ser inesquecível. É a chance para quem não conseguiu assistir ainda! As apresentações regulares acontecerão todas as sextas-feiras, às 20h e sábados às 19h, até 28 de fevereiro, sempre no Teatro Módulo.

Com uma combinação de humor inteligente, crítica social e performances impecáveis, Los Catedrásticos volta para reafirmar sua relevância no cenário cultural brasileiro e causar gargalhadas e reflexões sobre os caminhos que a nossa cultura está trilhando.

Criado em 1989, Los Catedrásticos construiu uma trajetória marcante no teatro brasileiro, apresentando ao longo dos anos diversos espetáculos de grande sucesso que conquistaram o público e a crítica. Nesta nova temporada, intitulada Macetando o Apocalipse, o público poderá rever quase todo o elenco original. Jackson Costa e Maria Menezes retornam ao palco, agora com o reforço de Zéu Britto e Luísa Prosérpio. Com direção de Paulo Dourado e produção de Socorro de Maria e Vitor Alves, o espetáculo promete uma abordagem renovada e tão provocativa quanto antes.

O tema central continua a ser a música — paixão inquestionável dos baianos. Com sua tradicional irreverência, Los Catedrásticos mergulha no universo das letras das canções mais populares de diferentes gêneros, como axé, pagode, sertanejo, arrocha, e samba-reggae, chegando nesta nova versão ao funk, transformando-as em uma análise crítica, divertida e totalmente única, transformando-as em uma análise crítica, divertida e totalmente única.

FICHA TÉCNICA

Elenco: Jackson Costa, Luísa Prosérpio, Maria Menezes e Zéu Britto

Direção: Paulo Dourado

Roteiro: Criado pelo Grupo

Cenografia: Daniela Steele e Paulo Dourado

Cenotécnico: Antonio Cotrim Junior

Figurino: Daniela Steele

Fotografia: Fábio Bouzas, Débora Setenta e Marcos Ballena

Iluminação: Paulo Dourado e Leandro Reis

Operação de Som e Luz: Leandro Reis

Direção de Produção: Socorro de Maria e Vitor Alves

Produção Executiva: Capricórnio Produções