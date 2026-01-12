/ Publicado em Cultura, Destaques

Talento de Wagner Moura foi despertado em Rodelas na Companhia de Teatro GuterChaplin

Quando Wagner Moura foi premiado no Festival de Cannes, em julho do ano passado, o jornalista feirense Batista Cruz, natural de Rodelas, conterrâneo dele, lembrou que a “gênese” daquele acontecimento está lá em Rodelas, na Companhia de Teatro GuterChaplinRodelas, fundada por Rangel Amaral,  onde o hoje consagrado ator internacional fez as suas primeiras interpretações “nos dramas, como se dizia antigamente no sertão”.

Em artigo publicado aqui no BF, o jornalista, que trabalha na Secretaria de Municipal de Comunicação, lembra outra memória ainda mais peculiar, sobre o rodelopolitano:

De quando em vez Wagner fala das suas origens rodelenses. Dia desses, vi uma entrevista dele no Youtube – antiga, acredito, onde ele mostra uma tatuagem de um fícus em um dos braços, feita em homenagem a uma árvore que existia à frente da casa de Teodomiro, do outro lado da rua onde ficava a casa do avô dele, Ademar de Zeca, a cidade que foi inundada pelo lago da barragem de Itaparica no final dos anos 80.

Leia o artigo completo de Batista, clique aqui

Deixe um comentário