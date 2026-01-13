Edição especial da Revista Alternativa conta a história de Silvério Silva

Ele tem mais de 80 anos de idade, está em plena atividade na rádio Sociedade News FM, onde mantém um programa nas manhãs de domingo, com um estilo próprio e que está no ar há décadas. Silvério Silva não é um radialista comum, é um artista do rádio.

Sambador, cantor , produtor cultural, e animador, a vida desse astro da Feira de Santana está numa edição especial da Revista Alternativa, editada pelo jornalista Girlânio Guirra. Totalmente colorida, a reportagem de capa traz fotos “do fundo baú” de Silvério Silva com diversos artistas nacionais e em diversos momentos de sua atividade

A revista pode ser adquirida na Banca de Cordel de Jurivaldo, no Mercado de Arte Popular, no centro da Feira.