Feira terá novas tarifas de transportes públicos; a mais alta chega a R$6,60

O preço da passagem no transporte coletivo de Feira de Santana será reajustado em 4,85%. Foi o que concordaram os membros do Conselho Municipal de Transporte, durante reunião realizada na manhã desta terça-feira, dia 13, na Secretaria de Mobilidade Urbana. A tarifa, se paga no Cartão Via Feira, passará a custar R$ 5,40. Caso o passageiro pague a passagem em espécie, o valor será de R$ 5,90. Para os distritos mais distantes – Jaguara, Bonfim de Feira e Tiquaruçu – o preço será de R$ 6,60.

A data de entrada em vigor dos novos valores será homologada pelo Prefeito, que publicará decreto específico. Antes, tomará conhecimento da ata da reunião e do que foi proposto, bem como das avaliações e ponderações feitas para se chegar ao novo valor.

O titular interino da Semob, Rodolfo Suzarte, disse que foram levados em consideração, para se chegar aos novos valores, as variações salariais dos rodoviários, dos combustíveis e da inflação do período. “Realizadas as avaliações técnicas, chegamos a este índice de reajuste.”

