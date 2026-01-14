Músicas românticas brasileiras em versões sinfônicas: ‘OSBREGA, Concerto do Amor’

A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta a transmissão ao vivo do “O̶S̶B̶R̶E̶G̶A̶ Concerto do Amor – Volume 3”. A apresentação, que traz clássicos da música romântica brasileira em versões sinfônicas, acontece nesta sexta-feira), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O evento integra a programação do “Verão da OSBA 2026”, ação que integra o “Verão da Bahia – Um Estado de Alegria”, do Governo do Estado da Bahia.

Com regência do maestro Carlos Prazeres, a terceira edição do “Concerto do Amor” terá como intérpretes a cantora potiguar Juliana Linhares e o cantor baiano Guigga, em um repertório que reúne sucessos do passado e da atualidade: canções que embalaram e que seguem embalando corações apaixonados e desiludidos, atravessando gerações e diferentes contextos sociais. A apresentação contará ainda com a participação especial da soprano Raquel Paulin.

Após apresentações de sucesso em 2023 e 2025, o “OSBREGA Concerto do Amor” consolida-se como uma celebração da música romântica brasileira e de seus compositores, frequentemente rotulados como ‘bregas’. Idealizador do projeto, o maestro Carlos Prazeres destaca que a proposta nasce do desejo de olhar para a canção popular sem preconceitos, com afeto, respeito e curiosidade musical.

Apoio | Para esta transmissão, contamos com a parceria da ITS Brasil, empresa referência em internet.

Patrocínio | A edição 2026 do concerto “OSBREGA Concerto do Amor” da Orquestra Sinfônica da Bahia é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura — Lei Rouanet, com realização do Governo do Estado da Bahia, do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução, e patrocínio da meutudo, fintech brasileira em atuação desde 2018, com o propósito de promover o crédito eficiente no Brasil.

Verão da Bahia – Um Estado de Alegria | Com uma programação diversa ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2026, o projeto “Verão da Bahia – Um Estado de Alegria” é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia, em parceria com suas unidades vinculadas. As ações ocupam diferentes espaços e territórios, valorizam a diversidade cultural do estado, fortalecem os artistas baianos e ampliam o acesso à arte, música e diferentes manifestações culturais.

Sobre a OSBA | Criada em 30 de setembro de 1982, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e que teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS) – realiza a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura (SecultBA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).