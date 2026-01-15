Luiz Caldas faz ‘Festa Magia’ no cenário natural do Museu de Arte Moderna, domingo

Em clima de pré-Carnaval e às vésperas de completar 63 anos, Luiz Caldas faz a mágica da sua música acontecer mais uma vez na tradicional Festa Magia neste domingo (18), a partir das 16h, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Com o anúncio de três horas de apresentação, o show é pensado como uma experiência de troca direta com o público, principal combustível para que o artista siga reinventando seus encontros musicais.

“O que me motiva a sempre estar reinventando a Festa Magia é justamente o público, o carinho que as pessoas têm comigo e com o meu trabalho. É uma forma que eu tenho de encontrar pessoalmente o máximo de fãs possíveis ali na frente, curtindo o show. É um momento de celebração”, afirma Luiz.

O repertório transita entre grandes clássicos da carreira, como “Tieta”, “Magia”, “Ajayô” e “O que é que essa nega quer”, e canções de outros artistas que ajudaram a construir a história da música dançante da Bahia. A proposta é equilibrar memória e frescor, reconhecendo a força da Axé Music e sua pluralidade.

Outro elemento essencial dessa experiência da Festa Magia é o cenário do MAM, que se integra organicamente ao espetáculo. “Ao invés de ter um LED atrás do meu palco, eu tenho o mar, o céu e o sol. Um cenário vivo que se renova a cada canção. Viva a magia do MAM!”.

O artista também revela a alegria em ver sua festa fortalecendo o calendário cultural do verão soteropolitano. “O verão da Bahia é um tesouro, tão plural e tão bonito. Fico muito honrado em ser uma das pérolas desse tesouro”, completa.

E a temporada do mestre da música baiana segue. No dia 8 de fevereiro, o artista retorna com o já consagrado Baile do Luiz, na Chácara Baluarte, que também conta com show do baiano Pedro Pondé.