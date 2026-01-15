Macrodrenagem nos bairros Campo Limpo e Baraúnas envolve área de 280 hectares e recursos de 72 milhões

A macrodrenagem nos bairros Campo Limpo e Baraúnas, cuja licitação internacional foi anunciada oficialmente, ontem, pelo prefeito de Feira, Zé Ronaldo, abrange uma área de aproximadamente 280 hectares e requer a construção de um canal principal na Rua Monsenhor Moisés do Couto, além de canais secundários, microdrenagens e pontos de captação com bocas de lobo, responsáveis por conduzir as águas pluviais até a Lagoa da Taboa. Nos períodos de chuvas os alagamentos nesses bairros têm sido um transtorno para moradores e o comércio.

Os serviços anunciados pelo prefeito, em uma reunião com lideranças políticas e comunitárias, em uma igreja pentecostal do Campo Limpo, estão incluídos no pacote de obras cujos recursos foram captados pela Prefeitura através de empréstimo assinado no mês de dezembro com o Banco de Desenvolvimento Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata), no valor de US$ 64 milhões de dólares, algo em torno de R$ 346 milhões de reais.

Esses recursos serão destinados a um conjunto de intervenções urbanas. Entre as principais estão: Rede de macrodrenagem nos bairros Baraúnas, Campo Limpo, Queimadinha e no entorno da Lagoa Salgada, assim como a já propalada duplicação da avenida Artêmia Pires